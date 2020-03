Usa: Wall Street chiude in forte ribasso per timori di recessione

- Le azioni statunitensi sono calate ancora una volta lunedì 16 marzo, nonostante la Federal Reserve (Fed) abbia portato il costo del denaro quasi a zero, riflettendo le preoccupazioni degli investitori che le misure di emergenza potrebbero non essere sufficienti a scongiurare una recessione causata dal coronavirus. Il Dow Jones è sceso del 12,9 per cento. L'S&P 500 è sceso del 12 per e il Nasdaq ha perso il 12,32 per, uno dei suoi declini più ampi di sempre. Tutti e tre gli indici principali sono entrati nel territorio del mercato al ribasso, con l'S&P 500 in calo del 27 per cento dal suo massimo di metà febbraio. Si tratta di numeri che non si vedevano dal 1987, quando il Dow Jones perse oltre il 20 per cento, in quello che è stato ricordato come il lunedì nero.(Nys)