Imprese: Amazon vuole assumere 100.000 persone in Usa per consegne

- Amazon prevede di assumere altri 100.000 dipendenti negli Stati Uniti, secondo un portavoce della società, dopo che il numero delle richieste di consegne è aumentato a causa della diffusione del coronavirus. Amazon prevede di distribuire in tutti gli Usa i nuovi lavoratori per gestire al meglio le consegne di e-commerce: il colosso sta inoltre aumentando la loro retribuzione negli Stati Uniti e in Canada di 2 dollari l'ora fino ad aprile. Nel Regno Unito, aumenterà di 2 sterline l'ora e circa 2 euro l'ora in molti paesi dell'Europa. Amazon attualmente paga 15 dollari l'ora come stipendio iniziale per i lavoratori nei suoi centri logistici negli Stati Uniti. Amazon rappresenta il 39% di tutti gli ordini online negli Stati Uniti, secondo eMarketer. “Stiamo assistendo a un aumento significativo della domanda, il che significa che le nostre esigenze di personale non hanno precedenti per questo periodo dell'anno”, ha dichiarato Dave Clark di Amazon.(Nys)