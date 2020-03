Brasile: evasione da diversi carceri dello stato di San Paolo contro le misure anti-coronvirus

- Centinaia di detenuti sono evasi questa sera da diversi istituti penitenziari dello stato di San Paolo, in Brasile in protesta contro le restrizioni imposte alle visite di familiari come misure di contenimento della diffusione del coronavirus. Secondo quanto riportato dalla polizia militare dello stato, evasioni sono state registrate nel carcere di Mirandópolis, dove secondo le stime sarebbero fuggiti 926 prigionieri. Circa 400 prigionieri son invece riusciti a scappare dal carcere di Mongaguá. Almeno trenta ostaggi invece sono scappati dal penitenziario di Taubaté. Lo scorso giovedì, 12 marzo, le autorità dello stato hanno imposto le prime restrizioni alle visite e alla circolazione delle persone come mezzo per contenere e prevenire le infezioni da coronavirus. Oggi il tribunale dello stato di San Paolo ha deciso di sospendere tutte le visite in carcere considerate non urgenti e ha posto il veto alla presenza del pubblico nei processi, sempre per prevenire il contagio del coronavirus. La soprintendenza della polizia federale a San Paolo ha sospeso le visite alle persone in custodia presso la propria sede. (Brb)