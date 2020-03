Brasile: anche i medici cubani potranno essere assunti nel piano anti-coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la misura, il governo spera di rafforzare le cure nei centri di salute di famiglia ed evitare la corsa non necessaria agli ospedali. "I professionisti che aderiranno al programma forniranno assistenza generale alla popolazione nei centri di salute di famiglia, la porta di entrata del sistema sanitario nazionale (Sus)", ha informato. "I professionisti saranno distribuiti in 1.864 comuni in tutto il paese, e in 19 distretti sanitari speciali indigeni (Dsei), all'interno di riserve. Anche le capitali di stato e grandi centri urbani fanno parte del programma, che in principio era stato pensato per dare priorità ai comuni più poveri. "Il cambiamento si verifica perché le grandi città, con una maggiore concentrazione di persone, sono luoghi più inclini alla circolazione del coronavirus", ha detto Gabbardo. (segue) (Brb)