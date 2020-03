Coronavirus: D'Amato, dichiarazioni Raggi su terapie intensive destituite di fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del sindaco Virginia Raggi in diretta Facebook relativamente alla necessità di rimanere a casa per evitare contagi perchè "i posti in terapia intensiva negli ospedali sono pochi" ha suscitato la reazione dell'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della regione Lazio, Alessio D'Amato. "In guerra bisogna essere uniti e soprattutto evitare il fuoco amico" -scrive D'amato in una nota- "Le dichiarazioni odierne della sindaca Raggi sulle terapie intensive disorientano, sono destituite di fondamento ed allarmano i cittadini. Abbiamo messo in cantiere in pochi giorni un numero straordinario di posti letto: 1.000 su Roma e 200 di terapie intensive destinate all'emergenza Covid. In pochi giorni abbiamo realizzato il Covid 2 Hospital Columbus e il Covid 3 Hospital che partirà mercoledì a Casal Palocco. Sono già partiti i lavori per la torre 8 del Policlinico di Tor Vergata e l'Eastman con 46 posti letto. Voglio ringraziare tutto il personale del Servizio sanitario regionale".(Com)