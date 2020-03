Bolivia: Evo Morales a “Nova”, presto potrei tornare in corsa per un seggio in Senato

- L’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, intervistato da “Agenzia Nova”, ha avvertito che la “battaglia giuridica” per potersi candidare al Senato, alle elezioni generali del 3 maggio, “non è persa”, e che entro “questa settimana” potrebbero aversi novità. A febbraio, il Tribunale supremo elettorale (Tse) aveva bocciato le aspirazioni di Morales con una decisione prontamente impugnata. “A livello giuridico io sono ancora candidato”, ha sottolineato Morales ricordando che “sono stati presentati diversi ricorsi e sono state disposte misure cautelari nazionali e internazionali” in attesa della decisione finale. “Sull’unica impugnazione contro la mia candidatura, il tribunale si è diviso. Alcuni difendono la legalità ed altri si sono sottomessi politicamente”, ha aggiunto il leader del Movimento al Socialismo (Mas). “Se i membri dell'aula costituzionale rispetteranno le leggi, io sarò candidato”, ha sottolineato l’ex presidente, che si trova in Argentina in condizione di rifugiato politico.Il ricorso è al momento “all’esame di un'aula provinciale del Tse”, ha precisato ad “Agenzia Nova” Gustavo Ferreyra, l'avvocato argentino che segue le cause internazionali di Morales. La sentenza, ha confermato, “potrebbe essere emessa questa settimana ed essere favorevole ad Evo”. Tuttavia, ha aggiunto il legale argentino, “anche in caso di una sentenza favorevole, questa settimana, il ricorso tornerà in esame al Tse nazionale, lo stesso che ha fermato irragionevolmente Morales. E intuisco che si pronuncerà contro la candidatura”. Lo stesso Ferreyra ha comunque segnalato che è stato presentato anche un ricorso “presso la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) un ricorso contro lo stato di non diritto” e che anche in questo caso “è attesa a breve una risoluzione a favore di Morales”.Oltre a Morales, il Tse della Bolivia aveva escluso anche diverse altre candidature, tra cui quella dell'ex ministro degli Esteri, Diego Pary. La corte ha motivato la decisione principalmente sulla necessità imposta dall'articolo 149 della Costituzione di "aver riseduto in modo permanente almeno i due anni immediatamente precedenti alle elezioni nella circoscrizione di competenza". Morales ha lasciato la Bolivia a ottobre 2019, nel pieno delle proteste seguite alle contestate elezioni presidenziali. Inoltre, prima di abbandonare il paese la sua residenza era La Paz e non nella provincia di Cochabamba, il "feudo" elettorale che aspira a rappresentare. In base a un accordo politico stretto per uscire dalla crisi dello scorso autunno, Morales aveva accettato di non tornare a correre alla carica di presidente, ma nel caso fosse eletto al Senato potrebbe tornare ad essere protagonista della lotta politica nazionale, anche perché è allo speaker della camera alta che va il ruolo di capo dello stato nel caso di dimissioni di presidente e vicepresidente.Il nuovo turno elettorale segue le contestate elezioni del 20 ottobre scorso, che hanno portato alle dimissioni del presidente Evo Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. Il primo turno delle elezioni generali si terrà il 3 maggio. In caso di risultato definitivo già al primo turno, gli eletti entreranno in carica tra il 29 maggio e il 12 giugno. L'eventuale ballottaggio è fissato per il 14 giugno: in questo caso l'insediamento di presidente, vicepresidente, deputati e senatori, avverrà tra l'8 e il 22 luglio. Il secondo turno verrà convocato nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il 50 per cento più uno degli elettori o una differenza di dieci punti percentuali nei confronti del secondo candidato più votato. (Res)