Coronavirus: Abate (M5s), con "Cura Italia" importanti risorse per settore agroalimentare

- Con il decreto "Cura Italia" approvato oggi, la filiera agroalimentare e la pesca ricevono importati risorse. Lo afferma, in una nota, il capogruppo M5s in commissione Agricoltura al Senato, Rosa Silvana Abate. "Con questo provvedimento - spiega Abate - diamo una risposta al mondo agricolo, in particolare con l'aumento dal 50 al 70 per cento degli anticipi Pac, fino a un miliardo di euro. Inoltre, per assicurare che le nostre aziende possano continuare la produzione, il decreto costituisce un fondo di 150 milioni di euro presso il Mipaaf. In un periodo storico particolare come quello che stiamo vivendo sarà fondamentale non sprecare le risorse, per questo nel 'Cura Italia' abbiamo inserito un fondo indigenti da 50 milioni di euro. L'invito che facciamo a tutti i cittadini, da nord a sud, è quello di continuare ad avere fiducia nelle nostre merci e consumare prodotti italiani che restano qualitativamente i migliori nel mondo. La nostra filiera agroalimentare in questo periodo di stress ha bisogno di tutto il nostro supporto: compriamo italiano", conclude Abate. (Com)