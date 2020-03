Coronavirus: Gentiloni, mercato unico europeo non può essere vittima dell'emergenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima di un impatto negativo del coronavirus sull'economia europea pari al -2,5 per cento "è la stima che abbiamo fatto come Commissione" ed "è lo scenario centrale". Ma, "purtroppo ci sono anche degli scenari più pessimisti, che bisogna prendere in considerazione", ha detto Gentiloni. Al momento, però, "se queste misure coordinate di politiche di bilancio funzioneranno, potremo ridurre la crescita negativa ai livelli di -2,5 per cento, che vuol dire portare la zona euro ha -1,1 nel 2020". Questo è il messaggio della Commissione. "E nella situazione in cui oggi ci troviamo sarebbe il risultato di un'azione di mitigazione delle politiche di bilancio coordinate, perché se non si risponde con misure coordinate si rischia una situazione ancora più difficile per quanto riguarda la crescita negativa", ha concluso. (Beb)