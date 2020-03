Usa: iniziata la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il coronavirus

- Un volontario statunitense in buona salute ha ricevuto la prima dose di un vaccino sperimentale contro il coronavirus, una potenziale difesa contro il virus se dovesse diventare una minaccia a lungo termine. Lo studio prevede di somministrare a 45 volontari due dosi a distanza di circa 28 giorni al fine di testare l'efficacia del vaccino nella protezione dei soggetti contro COVID-19. In caso di successo, saranno necessarie diverse prove con gruppi di soggetti più grandi per dimostrare se vi sono effetti collaterali comuni. Il vaccino sperimentale è stato sviluppato dal National Institutes of Health e dalla società di biotecnologia Moderna con sede nel Massachusetts.(Nys)