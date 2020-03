Canada: coronavirus, Trudeau chiude i confini

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato che il Paese chiuderà i suoi confini a tutti i cittadini stranieri, con esenzioni per residenti canadesi, cittadini statunitensi, diplomatici e altri gruppi. Trudeau è uno dei tanti leader globali che hanno fatto il passo drastico di chiudere i confini del loro paese nel tentativo di fermare la diffusione del virus. La decisione di esentare i cittadini degli Stati Uniti non sarà ben accolta, soprattutto considerando che lo stato di New York e quello di Washington - entrambi i quali confinano con il Canada - sono gli epicentri dell'epidemia degli Stati Uniti. Alla domanda sul perché il divieto non si applica ai cittadini Usa, Trudeau ha dichiarato: "Il livello di integrazione delle nostre due economie ... pone gli Stati Uniti in una categoria separata dal resto del mondo". Trudeau non ha escluso la chiusura del confine con gli Stati Uniti in un secondo momento. (Res)