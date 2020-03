Coronavirsu: sindaci Castelli romani, anche a noi dati su emergenza e contagi (2)

- "Come primi cittadini - si legge nella nota dei sindaci dei comuni dei Castelli romani- e come autorità sanitaria locale e di pubblica sicurezza siamo soddisfatti di questo traguardo raggiunto, perché da oggi potremmo avere in mano, nel pieno rispetto della privacy, i dati di eventuali casi nei nostri comuni, fornendo così il giusto supporto alle persone coinvolte e la corretta comunicazione alla cittadinanza. Cosa che fino ad oggi non ci era pienamente possibile. Ringraziamo Riccardo Varrone presidente Anci Lazio e Daniele Leodori vicepresidente della regione Lazio con cui abbiamo condiviso e sollevato questa questione e i Direttori generali e il personale sanitario Asl con i quali lavoriamo assieme". La nota è firmata da Anna Gentili, Sindaco del Comune di Rocca Priora; Roberto Mastrosanti, Sindaco del Comune di Frascati; Fabio D'Acuti, Sindaco del Comune di Monte Compatri; Veronica Cimino, ViceSindaco reggente del Comune di Rocca di Papa; Fausto Giuliani, Sindaco del Comune di Colonna; Massimo Pulcini, Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone; Luciano Andreotti, Sindaco del Comune di Grottaferrata; Daniela Ballico, Sindaco del Comune di Ciampino. (Com)