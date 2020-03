Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur se con ritardo rispetto ad altre aree del mondo, il nuovo coronavirus interessa oggi la quasi totalità dei paesi dell'America latina. Il presidente cileno Sebastian Pinera ha annunciato oggi la chiusura completa delle frontiere a partire dal 18 marzo. Lo ha dichiarato dopo aver reso noto in una conferenza stampa che il numero di contagi complessivi da coronavirus è più che raddoppiato in sole 24 ore, passando da 75 a 156, e che il paese è entrato nella "fase 4" dell'epidemia, analoga a quella che attraversano attualmente paesi come Italia e Spagna. Dopo aver rivolto un invito ai suoi concittadini a limitare gli spostamenti all'interno del paese a quelli "strettamente necessari" Pinera ha quindi comunicato la decisione del governo di "chiudere tutte le frontiere, aeree, marittime e terrestri a partire dal 18 di marzo". Il presidente ha quindi sottolineato che "le Forze armate collaboreranno nel controllo dei confini per assicurare che la chiusura disposta venga rispettata integralmente". (segue) (Brb)