Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per mantenere gli approvvigionamenti del paese", la misura "non riguarda l'entrata ed uscita delle merci né dei trasportatori", ha precisato il presidente. "I connazionali cileni e gli stranieri con residenza permanente che provengano da zone a rischio dovranno osservare inoltre una quarantena obbligatoria di 14 giorni. A fronte della diffusione del virus, nel corso del fine settimana il governo del Cile aveva già disposto la chiusura delle scuole per i prossimi quattordici giorni. Tra le misure adottate dalle autorità sanitarie anche il divieto di svolgimento per riunioni ed eventi con più di 200 persone, e alcune iniziative specifiche per la salvaguardia delle persone con oltre 65 anni di età (divieto di riunioni e visite negli ospizi per 30 giorni e chiusura dei centri diurni per anziani). (segue) (Brb)