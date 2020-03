Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale (8)

- L'Ecuador, con un primo contagio confermato il 29 febbraio, registra oggi 37 casi, con due morti. L'emergenza, aggravata dalle tensioni internazionali sul prezzo del petrolio, aveva spinto il presidente Lenin Moreno a varare un piano di austerità con tagli da 1 miliardo e quattrocento milioni di dollari alla spesa, accorpamenti di ministeri e scioglimento di società pubbliche. Dal 16 marzo chiusi tutti i voli internazionali e l'entrata per via terrestre e marittima agli stranieri, dal 17 scatta il piano che limita movimento di persone e mezzi sul territorio nazionale. Per attenuare l’impatto dell’emergenza si prevede il test gratuito per i sintomatici, si aumenta l'offerta di banda e la velocità di connessione agli abbonati a rete fissa e mobile. Rinviato di sei mesi il pagamento delle tasse di aprile. (segue) (Brb)