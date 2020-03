Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale (9)

- Anche in Perù il governo ha decretato lo stato di emergenza per 15 giorni. Il decreto prevede la restrizione dei diritti costituzionali relativi a libertà e sicurezza personali, inviolabilità del domicilio, libertà di riunione e transito nel territorio nazionale. La misura prevede anche la sospensione del trasporto internazionale di passeggeri per via aerea, marittima e terrestre, mentre potranno continuare a transitare le merci. Si dispone inoltre la chiusura dei negozi, ad eccezione di farmacie, banche e attività legate a generi di prima necessità e viene ridotto del 50 per cento il trasporto pubblico. Nel paese di registrano ad oggi 71 casi di contagio confermati. (segue) (Brb)