Coronavirus: sindaco Ciampino, due casi di positività a covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione sanitaria della Asl Roma 6 ha informato questa sera il sindaco di Ciampino Daniela Ballico che nel territorio comunale ci sono due casi positivi al Coronavirus. "Una persona è ricoverata in ospedale mentre l’altra è a casa in sorveglianza attiva -scrive il sindaco Ballico in una nota-. Comprendo tutte le preoccupazioni, l’ansia è uno stato d’animo naturale, ma va controllata, altrimenti si perde la cognizione di sé e delle cose. Il mio primo pensiero è l’auspicio di una rapida e pronta guarigione. Avrei preferito che nessuna persona della nostra città fosse toccata dal contagio, ma siamo tanti e prima o poi doveva accadere, sono sicura che tutti noi sapremo affrontare con senso di responsabilità questa situazione. Il Comune - ha detto anche il sindaco - ha già aperto il Coc (Centro operativo comunale); pronti ad affrontare qualsiasi situazione e insieme alle autorità sanitarie ostacoleremo la diffusione del virus con ogni mezzo ma abbiamo bisogno del vostro aiuto nel restare a casa. Siamo una grande comunità- ha concluso il sindaco- anche distanti rimarremo uniti e usciremo più forti di prima da questa prova". (Com)