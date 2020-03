Coronavirus: Gentiloni, mercato unico europeo non può essere vittima dell'emergenza

- L'Unione europea non può rassegnarsi all'idea che il mercato unico sia una vittima dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo i lavori dell'Eurogruppo. "L'Eurogruppo, che si è svolto in circostanze eccezionali, in videoconferenza, è stato innanzitutto l'occasione per tutti per esprimere vicinanza alle famiglie delle persone decedute, vicinanza a chi si sta battendo contro la diffusione della malattia in Italia e negli altri paesi, e uno spirito di coordinamento da parte dei ministri dell'Economia sulle scelte di bilancio da fare. Io penso che questo coordinamento sia l'unica chiave di successo possibile in una situazione così difficile come quella che stiamo vivendo per le conseguenze economiche di questa emergenza umanitaria", ha detto Gentiloni. (segue) (Beb)