Coronavirus: Gentiloni, mercato unico europeo non può essere vittima dell'emergenza (2)

- "Gli Stati si sono già coordinati con una serie di misure di bilancio senza precedenti", ha continuato il commissario europeo all'Economia. "L'1 per cento del Pil dell'insieme dei paesi dell'Unione è già stato messo sul tavolo con misure tipo quelle prese dal governo italiano. Il 10 per cento del Pil, invece, è stato messo sul tavolo con misure di garanzia di liquidità per le banche o per il rinvio di tasse ai cittadini e alle imprese coinvolte", ha spiegato Gentiloni. "Questo impegno non finisce con la riunione di oggi. Penso che i ministri dell'Economia si riuniranno tutte le settimane per tenere sotto controllo una situazione che è sicuramente molto, molto difficile. Sapendo che dietro i numeri dell'economia ci sono posti di lavoro, situazioni che riguardano il benessere delle famiglie, delle persone e che quindi questo impegno è un impegno assolutamente necessario in cui la Commissione, i ministri dell'Economia, la Banca centrale europea lavorano fianco a fianco", ha aggiunto. (segue) (Beb)