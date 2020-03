Coronavirus: Gentiloni, mercato unico europeo non può essere vittima dell'emergenza (3)

In merito alla chiusura delle frontiere interne, Gentiloni ha spiegato che "non possiamo rassegnarci all'idea che il mercato unico, che è una delle grandi forze dell'Europa, sia una vittima di questa emergenza sanitaria. Il che vuol dire che, soprattutto per quanto riguarda le relazioni economiche, i trasferimenti che coinvolgono materiale sanitario, personale medico, è assolutamente inaccettabile che ci siano dei blocchi. E siamo anche soddisfatti del fatto che l'azione della Commissione ha portato a rimuovere i blocchi che c'erano stati la settimana scorsa". Però, "ci sono delle sospensioni di Schengen dal punto di vista del movimento delle persone che sono legalmente autorizzati, ma che la Commissione sta cercando in tutti i modi di scoraggiare, perché il virus non si ferma chiedendo un passaporto al confine di un paese".