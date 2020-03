Coronavirus: Gentiloni, mercato unico europeo non può essere vittima dell'emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi gli ha chiesto perché in questo momento in cui tutto è chiuso, o sta chiudendo, e in cui il movimento delle persone viene limitato, le Borse e i mercati continuino ad essere aperti, Gentiloni ha risposto: "Penso che in questo momento in cui la volatilità, come si dice, dei mercati è il sintomo di una grande preoccupazione, decisioni drastiche sui mercati finanziari potrebbero accentuare questa preoccupazione invece che limitarla. Quindi dobbiamo attrezzarci a una crisi che non sarà di brevissimo periodo, che durerà settimane e forse mesi, dobbiamo farlo anzitutto sul piano sanitario, perché raggiungere gli obiettivi sul piano sanitario è assolutamente la cosa principale alla quale dobbiamo lavorare, ma anche sul piano economico dobbiamo sapere che non è con una decisione di un giorno che riusciamo a tenere sotto controllo le conseguenze di questa crisi straordinaria", ha continuato. "Quindi dobbiamo fare fronte anche alla volatilità dei mercati finanziari, cercando di trasformare la paura in fiducia. E l'unica risorsa per trasformare la paura in fiducia è quella di essere coordinati e di agire uniti a livello europeo", ha detto Gentiloni. (segue) (Beb)