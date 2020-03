Usa: coronavirus, compagnie aeree chiedono 50 miliardi al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pieno della crisi causata dal coronavirus, le compagnie aeree statunitensi sono in cerca di oltre 50 miliardi di dollari in assistenza finanziaria da parte del governo federale, oltre il triplo delle dimensioni del salvataggio fatto nel settore dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001. La forma esatta dell'aiuto - e l'importo - è in discussione tra i funzionari della Casa Bianca e il Congresso Usa. Un potenziale pacchetto di aiuti potrebbe includere prestiti sostenuti dal governo, contributi in denaro e altre misure, tra cui sgravi fiscali, secondo fonti anonime citate dal “Wall Street Journal”. Il presidente Usa, Donald Trump, ha detto che “sosterranno le compagnie aeree al 100 per cento. Non è colpa loro”. Nel frattempo il gruppo Industry Airlines for America (A4A) ha proposto 8 miliardi di dollari in sovvenzioni e garanzie le compagnie. Gli aeroporti statunitensi cercano separatamente 10 miliardi di dollari di assistenza per contrastare le previsioni di perdite per l'intero anno che si avvicinano già a 9 miliardi di dollari, sempre secondo una fonte del “Wsj”. (Nys)