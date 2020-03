Coronavirus: Lega, nessuna polemica ma misure annunciate non sono sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando con tutti, ascoltiamo governatori, sindaci e siamo pronti, così come fin dall'inizio, a offrire il nostro contributo. Siamo sicuri che il governo ci manderà al più presto il testo approvato che al momento ancora non abbiamo e solo allora potremo dare un giudizio sulle misure varate". Così in una nota il team economico della Lega in merito al decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri. "Per il momento - continua la nota - rileviamo un problema di metodo: il provvedimento doveva concentrarsi sulle misure emergenziali, magari dividendole in decreti concisi, omogenei e specifici". Per la Lega, "al momento, in base alle dichiarazioni del governo e alle bozze circolate, tutte le categorie interessate ci segnalano che è più quello che manca che quello che c'è. In generale, vista l'emergenza in corso, restano inaffrontabili, se dovessero essere confermate, le scadenze fiscali di venerdì prossimo e del 31 maggio. Appare evidente che saranno necessari altri provvedimenti, e questo preoccupa date le difficoltà incontrate nell'emanare questo". "Noi - scrivono - siamo pronti a collaborare per migliorare misure che al momento sembrano davvero insufficienti, a iniziare dai 600 euro una tantum a una platea ristretta degli autonomi, ai bonus per i dipendenti, al rifinanziamento probabilmente insufficiente della cassa integrazione, ai criteri stringenti di calo del fatturato per l'accesso al fondo mutuo prima casa da parte delle partite Iva, e così via. Non facciamo polemiche, ma c'è ancora tanto lavoro da fare".(Rin)