Coronavirus: Pd, su scuola decreto va nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge economico varato dal governo, in materia di scuola, va nella direzione giusta. Lo sottolinea in una nota Camilla Sgambato, responsabile scuola del Partito democratico. “Una maggiore discrezionalità data ai dirigenti scolastici sulle modalità di apertura degli edifici, in relazione all'indifferibilità di alcune attività amministrative, prevista nel decreto è giusta ed opportuna. Restituisce nell’attuale congiuntura la necessaria serenità ai dirigenti scolastici, al personale ata e ai dsga. Sicuramente - scrive - il lavoro, che potrà continuare da casa, non subirà alcun rallentamento, ma sarà svolto nelle condizioni della massima sicurezza richieste dal drammatico momento che stiamo vivendo”.(Rin)