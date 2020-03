Coronavirus: M5s, misure del governo sono dalla parte dei lavoratori

- "Il decreto messo a punto dal governo contiene misure straordinarie a sostegno dell'occupazione e delle famiglie italiane". E' quanto sottolineano in una nota i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro a palazzo Madama. Su un piano di investimenti da 25 miliardi di euro "ammontano a circa 10 miliardi gli aiuti per welfare e lavoratori declinati sottoforma di ammortizzatori sociali, congedi parentali speciali, bonus babysitter, sospensione dei versamenti previdenziali, misure per autonomi e liberi professionisti e stop alle procedure di licenziamento avviate a decorrere dal 23 febbraio, data di inizio dell'emergenza coronavirus". "Come illustrato dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che dall'inizio dell'emergenza, lavora senza sosta insieme agli altri membri dell'esecutivo e al premier Conte - proseguono - per mettere in sicurezza il sistema Italia sono state definite ed individuate molteplici misure per il lavoro, che vanno nella direzione di non lasciare indietro nessuno. Gli interventi di sostegno al reddito prevedono un incremento di 1,3 miliardi del fondo di integrazione salariale, lo stanziamento di circa 3 miliardi 300 milioni per la cassa integrazione in deroga estesa, e questo è un punto fondamentale, a tutti i datori di lavoro anche quelli con un solo dipendente, ma anche tutele per autonomi e liberi professionisti". (segue) (Rin)