Coronavirus: M5s, misure del governo sono dalla parte dei lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E ancora - proseguono i senatori M5s - congedi parentali speciali di 15 giorni per i lavoratori con figli o in alternativa voucher per la babysitter, finanziati con 1 miliardo e 200 milioni di euro, così come per chi assiste una persona disabile l'aumento delle giornate di permesso previste dalla legge 104, che passano da 3 a 12, nonché misure dedicate al personale del servizio sanitario nazionale con l'introduzione di un bonus babysitter speciale per medici, infermieri e operatori socio-sanitari". "Riteniamo, infine, lodevole la scelta del governo di prevedere lo stop, dal 23 febbraio, delle procedure di licenziamento, come reso noto oggi dal ministro Catalfo. In questa fase così delicata per l'Italia, le misure del governo, improntate al principio solidaristico, puntano a non lasciare indietro né senza lavoro nessuno e dimostrano che lo Stato c'è e sta dalla parte dei cittadini", concludono i senatori M5s. (Rin)