Coronavirus: Bernini (Fi): in decreto solo misure tampone, serve uno choc salva Italia (2)

- Secondo la capogruppo di Forza Italia al Senato "si tratta dunque di misure tampone, ma ciò di cui il Paese ha bisogno è un intervento davvero strutturale per impedire il collasso di intere filiere produttive. Sono inoltre insufficienti i 600 euro una tantum per il lavoro autonomo, che ha bisogno di maggiore attenzione e tutele; sono meno di un reddito di cittadinanza che il governo ha concesso e continua a concedere a chi non lavora. Il governo ha la consapevolezza che questo deve essere solo un primo intervento, e che serviranno altre misure per sostenere l’economia. Forza Italia è pronta a fare la sua parte, ma senza firmare cambiali in bianco: aspettiamo il testo in parlamento per migliorarlo insieme", conclude Bernini. (Rin)