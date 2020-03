Coronavirus: M5s, in decreto misure indispensabili per sanità e sostegno famiglie

- Potenziare il sistema sanitario nazionale è un "imprescindibile passo che il Paese deve compiere per uscire il prima possibile dall'emergenza coronavirus". Così, in una nota, i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali e sanità alla Camera. Il decreto, sottolineano, "risponde a questo momento drammatico con un rifinanziamento dei fondi per la sanità di oltre un miliardo di euro e diverse, fondamentali, misure che vanno nella direzione giusta, l'unica possibile: dall'aumento del numero di medici e operatori sanitari a quello dei posti letto, in particolare delle terapie intensive e delle attrezzature necessarie alle cure, passando dal rafforzamento delle reti territoriali di assistenza. Viene prevista la possibilità per la Protezione civile di requisire presidi sanitari, beni chirurgici e altri beni mobili ogni qualvolta questo dovesse rendersi necessario per fronteggiare l'emergenza". (segue) (Rin)