Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale

- Il ministero della Salute brasiliano ha pubblicato il nuovo bilancio aggiornato dei casi di pazienti infettati dal nuovo coronavirus. I casi sono 234. Nel bollettino diramato ieri i casi notificati erano 200. Il ministero brasiliano monitora inoltre 2064 casi sospetti e ha già scartato 1624 presunti casi di contagio. La maggior parte dei casi,152, sono stati registrati nello stato di San Paolo. Gli altri a Rio de Janeiro (31), Distretto federale (14), Bahia (9), Rio Grande do Sul (6), Paranà (6), Santa Catarina (6), Goias (3), Minas Gerais (2), Pernambuco (2), Espirito Santo (4), Cearà (3), Mato Grosso do Sul (2), Alagoas (1), Sergipe (1), Rio Grande do Norte (1). (segue) (Brb)