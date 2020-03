Usa: il petrolio scende sotto i 30 dollari al barile a causa di guerra dei prezzi

- I prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono scesi sotto i 30 dollari al barile, precipitando a un nuovo minimo di quattro anni. Gli analisti infatti si attendono che il coronavirus e la guerra dei prezzi tra Russia e Arabia Saudita si traducano presto in un forte eccesso di scorte. I futures sul greggio degli Stati Uniti sono scesi del 9,5 per cento a 28,70 dollari al barile nel New York Mercantile Exchange, continuando la discesa iniziata quando l’epidemia di coronavirus ha bloccato i viaggi e il consumo di carburante. I prezzi sono ai minimi del 1991, quando erano crollati a causa delle Guerra del Golfo.(Nys)