Coronavirus: Zingaretti, al via altre due strutture nel Lazio, grazie per immenso lavoro

- "Dopo Spallanzani e Colombus Gemelli subito al via altre due strutture: all'Istituto Casal Palocco e al policlinico di Tor Vergata". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "In pochi giorni stiamo costruendo senza sosta il sistema straordinario della sanità del Lazio per fronteggiare il coronavirus", conclude il governatore che ringrazia "tutte le strutture e gli operatori per il loro immenso lavoro". (Com)