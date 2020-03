Coronavirus: Bernini (Fi): in decreto solo misure tampone, serve uno choc salva Italia

- Per Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, "il decreto varato dopo un parto lunghissimo, è condivisibile nella parte sanitaria, ma per il resto è un mix tra una Finanziaria e un Milleproroghe, un faticoso compromesso tra le anime diverse che convivono nella maggioranza. Doveva essere uno choc per risollevare il Paese, ma purtroppo non lo è. L’obiettivo primario - scrive Bernini - deve essere quello di consentire alle aziende di ripartire dopo l’epidemia mantenendo inalterati i livelli occupazionali. Ma per tenere in piedi le imprese un rinvio delle scadenze tributarie di soli due mesi non basta, e non basta nemmeno la rateizzazione per cinque mesi, altrimenti gli imprenditori rischiano di trovarsi di fronte a un bivio drammatico: pagare le tasse o pagare gli stipendi. E poi, scrivere che il rinvio delle tasse vale solo per le imprese sotto i due milioni di fatturato significa aver chiuso il paese e fingere di averlo tenuto aperto". (segue) (Rin)