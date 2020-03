Francia: coronavirus, Macron sospende le riforme e rinvia il secondo turno delle municipali

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha annunciato il rinvio del secondo turno delle elezioni municipali e lo stop alle riforme governative in corso, inclusa quella delle pensioni, chiedendo a tutti i cittadini di limitare gli spostamenti con l’obiettivo di contenere la diffusione del coronavirus. “Siamo in guerra. È una guerra sanitaria. Il nemico è invisibile e si propaga. Per questo chiedo la mobilitazione generale di tutti: ogni azione deve essere volta alla lotta all’epidemia, nulla deve distrarci”, ha dichiarato il capo dell’Eliseo in un discorso alla nazione. Le misure adottate dal governo sono simili a quelle già intraprese nei giorni scorsi dall’Italia.“Bisogna ridurre i contatti, uscire solo per fare la spesa. Nessun viaggio lungo. È possibile fare attività fisica, ma da soli”. Macron ha chiesto alle aziende di organizzarsi con lo smartworking e, “quando non possibile”, di adottare misure che rispettino le norme sanitarie. Tali regole saranno precisate nel dettaglio nelle prossime ore. “Tutte le violazioni – ha avvertito il presidente – verranno sanzionate”. “Dopo aver consultato i presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato, ho deciso che il secondo turno delle elezioni municipali sarà rinviato. Il primo ministro (Edouard Philippe) ha già informato i capi politici e si è trovato un accordo unanime”, ha spiegato il capo dello Stato francese. “Conosco – ha aggiunto Macron - l’impatto di queste decisioni sulle vostre vite, so che cosa significa rinunciare ai vostri cari, alle abitudini, alla quotidianità. Ma tutto questo non vuol dire che non si possa organizzare una nuova solidarietà tra le generazioni. Bisogna restare solidali e innovare”. (Res)