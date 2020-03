Coronavirus: Di Maio incontra comandante Diamond Princess, "dato esempio a tutta l’Italia"

- La vicenda della nave da crociera Diamond Princess ha dato l'esempio a tutta l'Italia e ha aiutato il mondo a percepire il pericolo rappresentato dal coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, durante il suo incontro a Fiumicino con il comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma. “Ci tenevo a portare il saluto di tutto il governo. Troverete un Italia un pò diversa, ma speriamo che il prima possibile possa tornare a essere come prima e anche meglio”, ha detto Di Maio. “Speriamo che gli italiani possano prendere esempio dallo spirito che avete avuto voi nel mantenere il sangue freddo a bordo di quella nave e nel riuscire a superare la tempesta con grande senso di responsabilità e dignità”, ha aggiunto il ministro. “Vi ringrazio per l’esempio che avete dato a tutta l’Italia, perché forse dalla Diamond si è iniziato a percepire il pericolo in tutto il modo”. Il comandante della Diamond è rientrato in Italia assieme a 15 membri italiani dell'equipaggio, tutti risultati negativi al secondo test del virus, dopo aver trascorso un periodo di quarantena di due settimane a bordo della nave e altri 14 giorni al centro ospedaliero di Wako, a nord di Tokyo. (Cat)