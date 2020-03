Coronavirus: M5s, in decreto misure indispensabili per sanità e sostegno famiglie (2)

- "Con uno stanziamento di 1 miliardo e 200 milioni di euro, inoltre, sosteniamo le famiglie in questa difficile situazione. Sono previsti - ricordano i deputati - congedi parentali speciali di 15 giorni per i lavoratori che devono rimanere a casa con i figli o in alternativa, un voucher per la babysitter di 600 euro. Per chi assiste una persona con disabilità c'è l'aumento delle giornate di permesso previste dalla legge 104, che passano da 3 a 12. E poi ci sono misure specifiche per il nostro personale sanitario con l'introduzione di un bonus babysitter speciale proprio per medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Continuiamo a lavorare per sostenere tutti i cittadini e il nostro personale sanitario per uscire presto da questa emergenza", concludono i parlamentari M5s. (Rin)