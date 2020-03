Coronavirsu: sindaci Castelli romani, anche a noi dati su emergenza e contagi

- Anche i sindaci avranno i dati sui contagia del covid-19 avvenuti sui loro territori. Lo annunciano in una nota un folto gruppo di primi cittadini dei comuni dei Castelli romani. "In questa battaglia che stiamo combattendo tutti insieme nella lotta al Coronavirus -scrivono in una nota congiunta- c'era un punto su cui noi sindaci ci siamo battuti in prima linea nel nome della trasparenza che dobbiamo ai nostri cittadini. Ora più che mai, dato che in gioco è la salute di tutti noi. E oggi arriva una prima buona notizia in tal senso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito la questione della tutela dei dati personali nell'ambito dell'emergenza da Covid-19 che stiamo affrontando". Da oggi i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali devono assicurare la trasmissione dei dati a tutti i soggetti legittimati e in particolare alle prefetture, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e ai sindaci al fine di assicurare i servizi di assistenza alla popolazione. (segue) (Com)