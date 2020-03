Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale (10)

- Allarme scattato anche in Bolivia - che ha registrato undici casi di contagio. La Paz ha disposto - da martedì 17 - lo stop all'ingresso di persone che negli ultimi venti giorni sono stati in Cina, Corea del Sud, Spagna e Italia, mentre da lunedì 16, la città orientale di Oruro finisce in quarantena. In Paraguay, dove si registrano sette casi, scuole e università chiuse e stop per 15 giorni a tutte le concentrazioni di persone in locali pubblici e privati, all'aperto e al chiuso. El Salvador rimane al momento l'unico paese a non aver registrato casi di contagio. Il presidente, Nayib Bukele, ha già messo il paese in "quarantena" annunciando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Il provvedimento vieta l’ingresso nel paese a tutte le persone non residenti in El Salvador, ad eccezione dei diplomatici accreditati. L'allarme "rosso" lanciato dal capo dello stato permetterà inoltre la dislocazione di duemila militari per vigilare gli ingressi alla frontiera e proibire le riunioni di oltre 200 persone. Donne incinta e lavoratori con oltre 60 anni dovranno andare obbligatoriamente a casa. (segue) (Brb)