Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Messico si contano ad oggi 53 casi di contagio, quattro dei quali sono considerati guariti dalla Covid-19. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador assicura che il paese è pronto a fronteggiare l'emergenza, anche grazie alle risorse liberate dalla lotta alla corruzione. Confermati per ora tutti gli appuntamenti per la settimana entrante, a partire dalle tradizionali conferenze stampa quotidiane che riuniscono ogni mattina circa un centinaio di persone. Il governo non ha finora disposto misure di restrizioni ai viaggi ma vengono anticipate e allungate le vacanze pasquali. Le autorità sanitarie di Panama registrano ad oggi 43 casi confermati e un decesso. Il presidente Laurentino Cortizo, decide di sospendere i limiti di deficit fiscale imposti dalla legge, effettuare acquisti speciali di emergenza e aprire la porta all’uso delle risorse del fondo di risparmio di Panama. Prevista anche un’iniezione di 1,2 milioni di dollari all’economia attraverso le banche; una proroga del pagamento delle imposte per le imprese, l’eliminazione dei dazi sull’acquisto di articoli per la pulizia e l’igiene personale. (Brb)