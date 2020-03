Coronavirus: Rampelli (Fd'I), approvato decreto 'cerotto', Conte ci ascolti o stop tregua

- "Decreto cerotto o decreto confusione", così il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, definisce il decreto "cura Italia" varato oggi dal Governo. "Cerotto perché interi settori dell'economia non sono minimamente ristorati dal rovescio economico che viviamo, tra questi spiccano professionisti e piccole imprese, cui si devono purtroppo affiancare le famiglie -dice nella nota Rampelli-. Confusione perché obiettivamente non si capisce granché, le norme si accavallano e non sono affatto chiare, tanto che la sospensione dei tributi viene approvata a metà della giornata in cui andavano pagati, vanificandone l'efficacia". Il reddito di cittadinanza non è toccato, "professionisti e piccole aziende sono condannate agli stenti e anche sulla sanità tanti proclami e nessun ordine perentorio. In ogni caso -continua il vicepresidente della Camera- non è nostra abitudine rinunciare inutilmente alla battaglia ed evidentemente nessuno ha spiegato a Conte che quando l'opposizione depone le armi per collaborare occorre trovare i punti d'incontro, perché la nazione non è composta solo da elettori del Pd". (segue) (Com)