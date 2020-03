Coronavirus: Rampelli (Fd'I), approvato decreto 'cerotto', Conte ci ascolti o stop tregua (2)

- Sull'aspetto sanitario il rappresentate di Fratelli d'Italia si chiede se domattina medici, infermieri, agenti in divisa si vedranno consegnate quelle mascherine "che improvvisamente Di Maio ha regalato alla Cina, lasciando sguarnite le nostre prime linee ed esponendole all'infezione. Se i respiratori per far partire il piano straordinario di nuove terapie intensive esistono o no, chi ce li fornirà e quando. Invece si citano tre milioni e mezzo di euro alla sanità e alla Protezione Civile che ci sembrano platealmente insufficienti, nemmeno coadiuvati dai percettori del reddito di cittadinanza impiegati in lavori utili per gli ospedali e gli uffici pubblici. A questo punto -conclude Rampelli- faremo la battaglia in Parlamento per migliorare il testo, sobriamente, ma senza farci prendere per i fondelli. Altrimenti la tregua andrà messa in discussione". (Com)