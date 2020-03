Trasporto aereo: coronavirus, Algeria sospende collegamenti con 5 paesi arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha deciso di sospendere i collegamenti aerei con cinque paesi arabi a partire da martedì per arginare la diffusione del coronavirus. Lo rende noto l’agenzia ufficiale “Aps”. I paesi in questione sono Tunisia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Giordania. “Si tratta di un provvedimento eccezionale raccomandato dalle autorità sanitarie nazionali e che sarà accompagnato da un dispositivo di rimpatrio dei nostri cittadini che si trovano attualmente nei paesi in questione. L’operazione verrà effettuata secondo condizioni e modalità che saranno stabilite dalle compagnie aeree”, riferisce l’agenzia.(Ala)