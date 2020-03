Coronavirus: altri 10 decessi in Piemonte, sale a 121 il totale delle vittime nella Regione

- Questa sera, in Piemonte, sono stati registrati 10 decessi in più rispetto a stamattina di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19”. Questo il dato comunicato all’Unità di crisi della Regione Piemonte: si tratta di 3 persone in provincia di Alessandria, 1 in provincia di Novara, 1 in provincia di Torino, 2 in provincia di Vercelli e 3 nel Verbano-Cusio-Ossola. Il totale di vittime è ora di 121, così suddiviso su base provinciale: Alessandria 53, Asti 5, Biella 9, Cuneo 5, Novara 12, Torino 21, Vercelli 10, Verbano-Cusio-Ossola 5, morti in Piemonte e residenti fuori regione 1. (Rpi)