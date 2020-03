Coronavirus: De Petris (Leu), dal governo sforzo senza precedenti, ma urge intervento Europa

- Con il decreto "Cura Italia" il governo ha fatto uno "sforzo senza precedenti", ma è necessario anche un intervento della Ue. Lo afferma la senatrice di Leu, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "E' molto importante che uno stanziamento pubblico di queste dimensioni - spiega De Petris - sia avvenuto con il pieno consenso dell'Europa, fatto anche questo assai poco usuale. Ora la cosa fondamentale è usare questi fondi con rapidità e massima efficienza. Con onestà e trasparenza il presidente Conte ha detto apertamente che anche uno sforzo così importante non basterà. E' necessario che a muoversi, ora, siano le istituzioni europee. La Bce deve intervenire rapidamente, senza esitazioni e con tutti i mezzi necessari, per supportare i Paesi dell'Unione, minacciati oltre che dal virus da una crisi che potrebbe essere devastante", conclude De Petris. (Com)