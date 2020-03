Coronavirus: Sassoli, insufficienti misure prese da Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure contro la diffusione del coronavirus prese dal Regno Unito sono insufficienti. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervistato alla trasmissione televisiva "La Bussola" su "Rainews24". Sassoli ha sottolineato che "in quasi tutti i paesi continentali, anche qui in Belgio, in Spagna, nel nord Europa, si stanno prendendo e adottando via via misure che vanno verso il modello italiano". Mentre, il presidente ritiene che "per il momento le misure del Regno Unito siano insufficienti", ha concluso. (Beb)