Emirati: emergenza coronavirus, sospese funzioni pubbliche in tutti i luoghi di culto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la sospensione delle preghiere pubbliche in tutti i luoghi di culto. Lo riferisce il quotidiano emiratino “The National”. A partire dalle 21 (ora locale) tutte le attività di culto pubbliche nelle moschee, chiese e templi saranno sospese per quattro settimane con l’obiettivo di contenere la diffusione del coronavirus e proteggere la salute pubblica. Le autorità hanno invitato i residenti a rispettare la direttiva per proteggere se stessi e gli altri. Diverse chiese negli Emirati Arabi Uniti avevano annunciato chiusure temporanee e la sospensione della Messa a partire dal 12 marzo per frenare la diffusione del coronavirus. Nella comunicazione ai fedeli, la chiesa di Sant'Andrea ad Abu Dhabi e la chiesa di San Michele a Sharjah hanno annunciato la scorsa settimana che tutti i servizi e le attività sarebbero state interrotti fino a nuovo avviso. Per quanto riguarda le moschee, il 3 marzo le autorità hanno invitato i fedeli che avevano sintomi influenzali a non partecipare alle preghiere in moschea. Le autorità religiose islamiche emiratine hanno emanato una fatwa in base alla quale chiunque rischia di contrarre potenzialmente il coronavirus dovrebbe evitare di andare nelle moschee e pregare a casa. Gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato finora 98 casi di coronavirus, il primo dei quali è stato confermato in una famiglia di quattro persone in viaggio da Wuhan il 29 gennaio.(Res)