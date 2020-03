Coronavirus: Sassoli, molto positiva misura anti Covid-19 del governo italiano

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha definito "molto positiva" la misura anti Covid-19 e contro la diffusione del coronavirus. Lo ha detto intervistato nella trasmissione tv "La Bussola". "Abbiamo visto che l'Italia, non solo si è mossa da un punto di vista dell'emergenza, ma anche da un punto di vista dei provvedimenti economici", ha spiegato Sassoli. Il paese, quindi, "è nella direzione giusta" e "questo naturalmente consentirà di avere più sicurezza in Italia non solo da un punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico", ha aggiunto. In merito alla proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, di rendere il 2020 "anno bianco" dal punto di vista fiscale, Sassoli ha detto che "ogni paese deve fare anche i conti con le proprie finanze, ma da questo punto di vista l'indicazione data dalle istituzioni europee, in particolare con il pacchetto economico della Commissione, danno tutto il margine possibile ai governi per allentare il Patto di stabilità e crescita e quindi i vincoli europei". (segue) (Beb)