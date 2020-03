Coronavirus: Sassoli, molto positiva misura anti Covid-19 del governo italiano (2)

- Per quanto riguarda le restrizioni alle frontiere esterne, Sassoli ha detto: "Mi sembra un provvedimento che prende esempio dal modello cinese, anche in Cina in questo momento non si entra se non in casi eccezionali, e questo naturalmente deve valere anche per l'Europa. Noi stiamo combattendo una battaglia e stiamo cercando di spiegare ai nostri cittadini, alle opinioni pubbliche, che il contatto è il peggior nemico in questa battaglia e quindi mettere controlli su chi entra in Europa è indispensabile", ha sottolineato Sassoli. "Dall'altra parte, come è stato ben detto oggi dalla presidente von der Leyen, abbiamo la necessità di controllare gli spazi nazionali, ma questo non vuol dire limitare Schengen. Devono essere controlli non discriminatori e cioè fatti sulla base di una verifica sulle persone che hanno magari sintomi del contagio. Questo naturalmente è un elemento anche di prevenzione", ha continuato Sassoli. "Dall'altra parte abbiamo una necessità di corridoi: corridoi per le merci, per i materiali sanitari, che in qualche modo consentano l'arrivo, ad esempio, di attrezzature mediche che in questo momento tanti paesi stanno chiedendo e, tra questi, naturalmente l'Italia", ha proseguito il presidente. "Abbiamo visto in questi giorni anche delle iniziative unilaterali di alcuni paesi. Ecco, su questo la Commissione è stata molto chiara e credo che il Parlamento abbia già espresso la propria opinione: questo non è un virus che si ferma alla dogana o con le frontiere o alzando i muri". (segue) (Beb)