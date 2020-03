Coronavirus: Sassoli, molto positiva misura anti Covid-19 del governo italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sassoli, inoltre, ha confermato che il Parlamento europeo e la commissione economica e finanziaria del Parlamento, sono pronti a dare un parere positivo al pacchetto di misure presentato la scorsa settimana dalla Commissione. "Credo che il consenso intorno a quel pacchetto e agli altri provvedimenti legislativi sia molto ampio", ha detto. "Il Parlamento ha già fissato per il 2 aprile (il voto), ma non è escluso che potremmo anche anticipare la seduta plenaria proprio per il varo di questo pacchetto", ha concluso Sassoli. (Beb)