Trasporti: Atm, garantito 75 per cento servizio su intera rete

- In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza della Regione Lombardia a seguito dell'ultimo decreto governativo, Atm aveva programmato un servizio con alcune riduzioni, anche in considerazione del drastico calo dei passeggeri che è arrivato a segnare -92 per cento. Oggi Atm ha rimodulato la programmazione, che già per i prossimi giorni prevede un'offerta pari al 75 per cento di un normale giorno feriale, offerta che va ben oltre quanto previsto dall'ordinanza regionale stessa. I casi di affluenza, che si sono evidenziati stamattina, sono stati essenzialmente su alcuni treni e bus nell'orario di punta. Ma già da domani ci sarà un potenziamento nella fascia oraria interessata. "Stiamo intervenendo per evitare situazioni di affollamento – ha dichiarato il Direttore Generale Arrigo Giana - e chiediamo collaborazione a tutti i nostri passeggeri e agli altri soggetti coinvolti, cercando di diluire il più possibile il flusso nell'orario di punta mattinale anche scaglionando gli orari di avvio delle diverse attività che sono rimaste attive". (segue) (Com)