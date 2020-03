Trasporti: Atm, garantito 75 per cento servizio su intera rete (2)

- Già da domani mattina alcuni treni aggiuntivi partiranno dai capolinea ed entreranno in servizio nelle stazioni intermedie delle linee, in modo da far trovare ai passeggeri che salgono una totale disponibilità di spazio. Se necessario, per evitare situazioni di affollamento e regolamentare il flusso passeggeri, sarà controllato l'accesso ai tornelli della metropolitana, anche con eventuale chiusura a intervalli temporanei. Come fin dall'inizio dell'emergenza tutta Atm sta continuando a svolgere il proprio lavoro, e continuerà a farlo, per garantire il servizio essenziale di trasporto pubblico. "Ringrazio ancora una volta i colleghi impegnati sul campo che anche in questi giorni difficili stanno facendo il proprio dovere con grande senso di responsabilità" – ha concluso il Direttore Generale. (Com)