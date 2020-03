Russia: coronavirus, divieto di ingresso a stranieri da mercoledì sino al primo maggio

- Il governo russo ha disposto il divieto di ingresso nel paese, dal 18 marzo al 1 maggio, per i cittadini stranieri e apolidi a causa del rischio di diffusione del nuovo coronavirus. Lo ha reso noto il servizio stampa dell'esecutivo di Mosca, secondo cui il primo ministro Mikhail Mishustin ha discusso oggi con i leader dei diversi Stati che compongono la Csi della situazione relativa alla diffusione dell'infezione da coronavirus. "Mikhail Mishustin ha informato i capi di governo che al fine di garantire la sicurezza dello Stato, proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione dell'infezione da coronavirus in conformità con la legge russa e le disposizioni dei trattati internazionali applicabili della Federazione Russa, il governo russo ha deciso di limitare temporaneamente l'ingresso nella Federazione Russa di cittadini stranieri e apolidi dalle mezzanotte (ora locale) del 18 marzo 2020, fino alle mezzanotte del 1 maggio 2020”, si legge nella dichiarazione. Il divieto di ingresso non riguarderà gli autotrasportatori, equipaggi di aeromobili, navi e treni, diplomatici e consoli, ai residenti permanenti della Federazione Russa e ad un piccolo numero di altre categorie di cittadini stranieri.(Rum)